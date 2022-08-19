Galatasaray Gomis ile güldü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Hangikredi Ümraniyespor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar mücadeleyi 86. dakikada Bafetimbi Gomis'in attığı golle 1-0 kazandı

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan, Samet Çavuş, Ata Yıldırım

HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz Gürbulak, Del Valle (Dk. 57 Valentin Gheorghe), Mrsic (Dk. 66 Gagnidze), Durel Avounou (Dk. 66 Isaac Sackey), Onur Ayık (Dk. 57 Geraldo), Bettaieb (Dk. 85 Metehan Mimaroğlu)

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Torreira, Oliveira (Dk. 85 Cicaldau), Emre Akbaba (Dk. 46 Mertens), Yunus Akgün (Dk. 85 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 65 Emre Kılınç), Seferovic (Dk. 78 Gomis)

Gol: Dk. 86 Gomis (Galatasaray)



Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Galatasaray deplasmanda Hangikredi Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla sarı kırmızılılar oldu.

Galatasaray'a galibiyeti 86. dakikada Gomis'in ceza sahası dışından kaydettiği şık gol getirdi.

Bu sonucun ardından Galatasaray 6 puana yükselirken, Ümraniyespor 1 puanda kaldı.

Karşılaşmanın öne çıkan anları

4. dakikada Glumac'ın büyük hatasında ceza sahası yayının solunda topu kapan Seferovic, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. İsviçreli golcü, şut çekmek yerine sağındaki Emre Akbaba'ya pasını vermek istedi. Ancak meşin yuvarlak Emre ile buluşmayınca sarı-kırmızılı ekip mutlak bir golden oldu.

6. dakikada sağ kanatta topla buluşarak ceza sahasına sokulan Onur Ayık, hem önünü açtı hem de açısını düzeltti. Bu futbolcunun sol ayağıyla çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

12. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Boey'un pasını alan Oliveira bekletmeden meşin yuvarlağı topuğuyla ceza sahasına çevirdi. Seferovic'in kontrol edemediği top ceza sahası içi sol çaprazdaki Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda araya giren savunma meşin yuvarlağı kornere attı.

19. dakikada Mrsic'in sağdan ceza sahasına yerden gönderdiği pasta penaltı noktası gerisinde uygun durumda vuran Del Valle, meşin yuvarlağı farklı şekilde auta gönderdi.

25. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından plase vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

28. dakikada Oliveira'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Serkan sağına yatarak topu iki hamlede kontrol etti.

Müsabakanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

46. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası ön çizgisi üzerinden vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

50. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ortasını yaptı. Arka direkte savunma arkasına sarkan Seferovic'in bekletmeden vurduğu meşin yuvarlak direkten döndü. Yeniden topla buluşan İsviçreli golcünün topukla vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

53. dakikada Sacha Boey'un ceza sahası yayı gerisinden sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı soluna uzanarak net bir pozisyonu önledi.

59. dakikada ceza sahası içi sol tarafta topla buluşan Valentin Gheorghe'un yakın köşeye vuruşunda top az farkla yandan oyun alanını terk etti.

64. dakikada ceza sahası yayı içinde kazanılan serbest vuruşu Oliveira kullandı. Portekizli futbolcunun yerden sert şutunda iyi yer tutan kaleci Serkan Kırıntılı topun sahibi oldu.

71. dakikada Boey'un sağdan ortasında ceza sahasındaki Mertens kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Serkan soluna çok iyi uzanarak topu kornere çeldi.

86. dakikada Galatasaray golü buldu. Van Aanholt'un pasıyla ceza sahası dışında sırtı kaleye dönük şekilde topla buluşan Gomis, şık bir dönüşle bir rakibinden sıyrıldı. Kaleyi karşısına alan Fransız golcünün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

Mücadele 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle sona erdi.