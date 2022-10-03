Galatasaray gol sorununa çözüm arıyor

Galatasaray'da gol yollarında yaşanan soruna çözüm aranıyor. İlk 8 haftada 9 kez fileleri havalandıran sarı kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk kadroda değişiklik yapmayı planlıyor

Galatasaray, son 10 yılda en az gol kaydettiği ikinci sezonu geçiriyor. Sarı kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonunun ilk 8 haftasında da 9 kez ağları sarsmıştı.

Galatasaray'da Gomis 4, Kerem 2, SergioOliveira 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 maçta ise rakip oyuncular kendi filelerini havalandırdı.

Teknik direktör Okan Buruk, kadroda yapacağı değişikliklerle bu sorunu çözmeyi planlıyor. Kerem ve Yunus'tan beklenen skor katkısını alamayan tecrübeli çalıştırıcı, takımdaki diğer yerli futbolcuları değerlendirecek.

Okan Kocuk, Kazımcan, Berkan ve Emre Taşdemir, yerli rotasyonunda görev bekleyen oyuncular arasında....

Okan Buruk, memnun kaldığı Norveçli FredrikMidtsjö'ye 11'de şans vermeyi sürdürecek. Buruk, yabancı sınırı nedeniyle çok fazla süre veremediği Juan Mata, Yusuf Demir ve Rashica'yı as takıma monte etmek için de formül arıyor.

Galatasaray'da, Adana Demirspor maçından sonra futbolculara 3 gün izin verildi. 9'uncu haftayı maç yapmadan geçecek sarı kırmızılılar, YukatelKayserispor maçının hazırlıklarına Çarşamba günü başlayacak.



