banner583
Seyir halindeki araçta çıkan yangın aracı kül etti
Seyir halindeki araçta çıkan yangın aracı kül etti
37 0
İngiltere yasta
İngiltere yasta
27 0
 
“Liderimize yapılan çirkin saldırı kabul edilemez”
“Liderimize yapılan çirkin saldırı kabul edilemez”
21 1
Kovid-19’dan bir ölüm daha
Kovid-19’dan bir ölüm daha
500 0
La Liga'da
La Liga'da "El Clasico" heyecanı
14 0
Vurgun ve eziyet düzeni...
Vurgun ve eziyet düzeni...
37 0
PSG, Bayern Münih'i evinde devirdi
PSG, Bayern Münih'i evinde devirdi
53 0
banner529
banner570

Galatasaray galibiyeti unuttu

banner476

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet özlemi üç maça yükseldi.

Galatasaray galibiyeti unuttu
banner630

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Bu sonuçla şampiyonluk yarışında son 6 maçta sadece bir kez galip gelen Galatasaray, puanını 62'ye yükseltti. Fatih Karagümrük de puanını 49'a yükseltti.

Mustafa Muhammed, 9. dakikada topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Ali Palabıyık, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve topun Babel'in eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Galatasaray'da DeAndre Yedlin, 20. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. ABD'li oyuncunun yerine Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Fatih Karagümrük, 60. dakikada Alassane Ndao'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar, 62. dakikada Ryan Babel'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Hakem Ali Palabıyık'ın VAR incelemesi sonrası Galatasaray'da Ryan Donk, 79. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ryan Babel, 84. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Maçın 87. dakikakasında hakem Ali Palabıyık, Galatasaray lehine penaltıya hükmetti. Fatih Karagümrük'te Balkovec kırmızı kart gördü. VAR hakemi Suat Arslanboğa'nın uyarısıyla pozisyonu inceleyen Palabıyık, penaltı ve kırmızı kart kararını iptal etti.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.