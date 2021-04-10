Galatasaray galibiyeti unuttu

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet özlemi üç maça yükseldi.

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Bu sonuçla şampiyonluk yarışında son 6 maçta sadece bir kez galip gelen Galatasaray, puanını 62'ye yükseltti. Fatih Karagümrük de puanını 49'a yükseltti.

Mustafa Muhammed, 9. dakikada topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Ali Palabıyık, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve topun Babel'in eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Galatasaray'da DeAndre Yedlin, 20. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. ABD'li oyuncunun yerine Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Fatih Karagümrük, 60. dakikada Alassane Ndao'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar, 62. dakikada Ryan Babel'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Hakem Ali Palabıyık'ın VAR incelemesi sonrası Galatasaray'da Ryan Donk, 79. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ryan Babel, 84. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Maçın 87. dakikakasında hakem Ali Palabıyık, Galatasaray lehine penaltıya hükmetti. Fatih Karagümrük'te Balkovec kırmızı kart gördü. VAR hakemi Suat Arslanboğa'nın uyarısıyla pozisyonu inceleyen Palabıyık, penaltı ve kırmızı kart kararını iptal etti.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.