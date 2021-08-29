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Galatasaray galibiyeti koruyamadı

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Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar, 2-0 öne geçtiği maçta skor avantajını koruyamadı ve sezonun ilk puan kaybını yaşadı

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Galatasaray galibiyeti koruyamadı
Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Galatasaray'ı ağırladı.
90 dakika sonunda sahada kazanan çıkmadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta skor üstünlüğünü koruyamadı ve 1 puana razı oldu. Kasımpaşa ise geriden gelerek güçlü rakibinden 1 puan aldı.
Bu sonucun ardından ligde ilk puanını kaybeden Galatasaray, 3. hafta sonunda puanını 7 yaptı. Kasımpaşa ise puanını 5'e yükseltti.
 
 
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