Galatasaray galibiyeti koruyamadı

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar, 2-0 öne geçtiği maçta skor avantajını koruyamadı ve sezonun ilk puan kaybını yaşadı

Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Galatasaray'ı ağırladı.

90 dakika sonunda sahada kazanan çıkmadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta skor üstünlüğünü koruyamadı ve 1 puana razı oldu. Kasımpaşa ise geriden gelerek güçlü rakibinden 1 puan aldı.

Bu sonucun ardından ligde ilk puanını kaybeden Galatasaray, 3. hafta sonunda puanını 7 yaptı. Kasımpaşa ise puanını 5'e yükseltti.



