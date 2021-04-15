Galatasaray forvet arıyor

Galatasaray’da, Göztepe maçı öncesinde forvet sorunu yaşanıyor. Falcao ve Onyekuru'nun sakat, Babel'in de cezalı olduğu haftada Mustafa Muhammed’in de koronavirüs testinin pozitif çıkması teknik heyeti sıkıntıya soktu

Galatasaray’da hücum hattında Falcao ve Onyekuru sakat, Babel cezalı olduğu için Göztepe deplasmanında forma giyemeyecek. Bu durumda teknik direktör Fatih Terim'in elinde, ileri uçta görev verebileceği Oğulcan Çağlayan ve Halil Dervişoğlu kaldı.

Tecrübeli teknik adamın ilk tercihinin, Oğulcan olduğu öğrenildi. Sağ kanatta Feghouli’yi kullanmayı planlayan Terim, en uçta Oğulcan’ı değerlendirecek. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon iki kez santrafor mevkiinde oynarken 1 gol attı. Genç oyuncunun toplamda ise 3 golü bulunuyor.

Teknik heyetin forvet için bir diğer alternatifi ise Halil Dervişoğlu.

21 yaşındaki futbolcu, şu anda takım içinde orijinal pozisyonu forvet olan tek isim olarak dikkat çekiyor. Devre arasında kiralanan Halil, ligde sadece 60 dakika süre aldı.

Henüz fileleri havalandırmayan genç oyuncu ile Fatih Terim'in yakından ilgilendiği ifade edildi. Terim'in Halil’i de maçın gidişatına göre kullanmayı düşündüğü kaydedildi.

