Galatasaray evinde puan kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızlı ekipte Emre Kılınç, 52. dakikada kırmızı kart gördü

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz bitti. Galatasaray'da Emre Kılınç, 52. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kalan sürede iki ekip de girdikleri pozisyonlardan gol çıkaramadı ve maç 0-0 berabere bitti.

Bu sonuçla puanını 30'a çıkaran Galatasaray, maç fazlasıyla liderliğe çıkan Aytemiz Alanyaspor'la puanını eşitledi ve 2. sırada yer aldı.

Hafta içinde AtakaşHatayspor'a 6-0 gibi şok bir skorla boyun eğen Fraport Tav Antalyaspor ise İstanbul'da alığı beraberlikle puanını 18'e çıkardı.

Emre Kılınç'ın yanı sıra sarı-kart gören Marcao ve Arda Turan, Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılarda ikinci yarıda oyuna giren RadamelFalcao ise yeniden sakatlandı.

Galatasaray'da teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçında cezası nedeniyle kulübede yer almadı. Terim, ligin 17. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor maçında görev almayarak cezasını tamamlayacak.

