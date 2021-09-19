Galatasaray, evinde Alanya’ya boyun eğdi

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar

Galatasaray: Muslera, Yedlin (Dk. 73 Ömer Bayram), Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı (Dk. 46 Emre Kılınç), Morutan (Dk. 46 Feghouli), Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 77 Babel), Halil Dervişoğlu (Dk. 46 Mustafa Muhammed)

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Efecan Karaca (Dk. 90+3 Eduardo), Emre Akbaba (Dk. 85 Efkan Bekiroğlu), Davidson (Dk. 71 Candeias), Diedhiou (Dk. 71 Babacar)

Gol: Dk. 87 Candeias (Aytemiz Alanyaspor)



Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti.

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetti.

Karşılaşma, 1-0’lık Aytemiz Alanyaspor üstünlüğüyle noktalandı.

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren gol, 87. dakikada Candeias’tan geldi.

Son iki maçında rakipleriyle yenişemeyen Galatasaray, üst üste üçüncü maçında puan kaybı yaşadı ve 8 puanda ulaştı.

Ligde üçüncü galibiyetini alan Aytemiz Alanyaspor ise puanını 9’a yükseltti.

