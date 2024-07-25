Galatasaray, Elias Jelert'i KAP’a bildirdi

Galatasaray, Kopenhag'dan Elias Jelert'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, Jeler'in transferi için görüşmelere başlandığı bildirildi. Açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Elias Jelert Kristensen'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü F.C. København ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Futbol kariyerine Kopenhag'ın altyapısında başlayan Elis Jelert, 2022'de A takıma yükseldi.
Kopenhag'da altyapı dahil 138 maça çıkan 21 yaşındaki sağ bek, 3 gol ve 13 asist kaydetti.
Jelert, Danimarka Milli Takımı'nda 3 maçta forma giydi.
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