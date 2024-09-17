Galatasaray derbiye lider gidiyor

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Galatasaray Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı. İlk yarıyı Barış Alper ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-0 önde kapatan Galatasaray ikinci yarıda Batshuayi ile farkı üçe çıkartarak mücadeleden galip ayrılan taraf oldu. Gaziantep FK'nın tek golünü Furkan Soyalp 82. dakikada orta sahadan attığı mükemmel şut ile attı.
Bu sonuçla ligde 5 karşılaşmada 5 galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, topladığı 15 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
Gaziantep FK ise 4 maç sonunda 3 puanla 14. sırada yer aldı.
Sallai, Osimhen ve Jakobs, statü gereği maçta forma giyemedi
Galatasaray'ın yeni transferleri Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği maçta forma giymedi.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Gaziantep FK maçı sonrası sarı-kırmızılı takıma transfer olan Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği karşılaşmada görev alamadı.
Ligdeki 5 maçta 17 gol kaydetti
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 17 gol kaydetti.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Batshuayi
Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre Taşdemir, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Mirza, Kodro.
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