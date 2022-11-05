Galatasaray derbide İcardi ile güldü

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş'ı Mauro Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibin golünü Cenk Tosun attı

Stat: Nef

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir (Dk. 80 Dubois), Torreira (Dk. 90+2 Emin Bayram), Oliveira (Dk. 90+1 Midtsjö), Barış Alper Yılmaz (Dk. 64 Kerem Aktürkoğlu), Mertens (Dk. 80 Berkan Kutlu), Rashica, Icardi

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier (Dk. 40 Tayfur Bingöl), Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Umut Meraş (Dk. 70 Necip Uysal), Salih Uçan (Dk. 64 Redmond), Josef, Gedson, Cenk Tosun, N'Koudou (Dk. 64 Muleka), Weghorst

Goller: Dk. 18 ve 59 Icardi (Galatasaray), Dk. 28 Cenk Tosun (Beşiktaş)



Süper Lig'deki derbide zafer ev sahibi Galatasaray'ın oldu. Sarı-kırmızlılarda Arjantinli İcardi, attığı 2 golle yıldızlaştı.

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Galatasaray 18. dakikada Mauro Icard'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Beşiktaş 28. dakikada Cenk Tosun'un golüyle karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan sarı-kırmızılı takım, 59. dakikada Icardi'nin attığı ikinci golle skoru 2-1 yaptı. Daha sonra iki topu direkten dönen ve girdiği birçok önemli pozisyondan yararlanamayan Galatasaray, Beşiktaş'ın son dakikalardaki baskısında kalesini iyi bir şekilde korudu ve müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Puanını 24'e çıkaran Galatasaray, sıralamada Beşiktaş'ın üstüne çıktı. Sezonun ilk yarısındaki derbilerden galibiyet çıkaramayan ve 22 puanda kalan Beşiktaş ise zirve yarışında büyük yara aldı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

GOL: 18. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın sert ortasında arka direkteki Barış Alper Yılmaz meşin yuvarlağı kafayla altıpas gerisindeki Icardi'ye indirdi. Arjantinli golcü, bekletmeden çok sert bir şut çıkardı ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

GOL: 28. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Gedson Fernandes'in Galatasaray yarı sahasının ortalarında sol kanatta kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Saiss'in kafayla indirdiği topa altıpas gerisindeki Cenk Tosun vole vurdu ve ağları havalandırdı: 1-1.

34. dakikada Oliveira, ceza sahası dışı sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta topu yerden altıpas gerisine gönderdi. Uygun durumda buraya hareketlenen Mertens topukla dokundu. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Mert Günok iyi bir refleksle çelmeyi başardı. Altıpasa düşen topu Galatasaraylı futbolcular ağlara göndermek istese de araya giren savunma kornere attı.

34. dakikada Barış Alper'in soldan ortasında altıpas gerisindeki Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla vurduğu top üstten auta gitti.

45+3. dakikada Mertens'in ceza sahası dışı sol çaprazdan plase şutunda kaleci Mert, uzanarak soluna gelen topu çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

GOL: 59. dakikada sarı-kırmızılı ekip bir kez daha öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında sol kanatta topu alan Oliveira, ortasını penaltı noktası civarındaki Icardi'ye gönderdi. Arjantinli oyuncu, kafayla topu arka direğin dibinden ağlarla buluşturdu: 2-1.

71. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mertens, iki rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı altıpasa gönderdi. Arka direğe hareketlenen Icardi'nin son anda uzanarak vurduğu top direkten döndü.

74. dakikada savunma arkasına sarkan Muleka'nın ceza sahasına girer girmez vuruşunda, kaleci Muslera sağına yatarak topun sahibi oldu.

75. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, bir rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Kerem'in sol ayağıyla çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.

80. dakikada Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda top üstten auta gitti.

84. dakikada Cenk Tosun'un ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Muslera son anda topu kornere çeldi.

87. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rashica, bulduğu koridordan penaltı noktası gerisine kadar ilerledi. Kosovalı oyuncunun şutunda kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Müsabaka, 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.