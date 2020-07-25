Galatasaray'dan transfer hamlesi

Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, eski futbolcuları Arda Turan, Emre Çolak ve Semih Kaya ile anlaşma sağladı

Galatasaray'ın eski oyuncuları yuvaya dönüyor. Sparta Prag'dan ayrılan Semih Kaya, Deportivo ile sözleşmesi biten Emre Çolak ve Arda Turan tekrar sarı kırmızılı formayı giymeye hazırlanıyor.

Son olarak Başakşehir forması giyen Arda Turan, Süper Lig'de 34 maça çıktı ve 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

CANER ERKİN GALATASARAY YOLUNDA

Beşiktaş'tan ayrılma kararı alan sol bek oyuncusunun adı Fenerbahçe ile anılıyordu. Bu bölgede eksikliği bulunan Galatasaray da devreye girdi. Henüz anlaşma netlik kazanmazken Caner Erkin'in menajeri oyuncunun kimseyle anlaşmadığını sosyal medya hesabından açıkladı.

