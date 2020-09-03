Galatasaray'dan tatsız prova

Hazırlık maçında Galatasaray, Sper Lig'in yeni ekibi Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray, hazırlık maçında TFF Süper Lig’in yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Arda Turan ve Gökhan Karadeniz'in karşılıklı golleriyle mücadele 1-1 sona erdi.

