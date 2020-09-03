Galatasaray'dan tatsız prova

Hazırlık maçında Galatasaray, Sper Lig'in yeni ekibi Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray, hazırlık maçında TFF Süper Lig’in yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
Arda Turan ve Gökhan Karadeniz'in karşılıklı golleriyle mücadele 1-1 sona erdi.
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