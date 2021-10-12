Galatasaray'dan stat için dev sponsorluk

Galatasaray, stat isim sponsorluğu için Nef firmasıyla 725 milyon TL karşılığında 5+5 yıllık anlaşma imzaladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Türk spor tarihinin en yüksek bedelli stadyum isim sponsorluğunu hayata geçirdik" dedi

Galatasaray Kulübü, iç saha maçlarını oynadığı Seyrantepe'deki stadının isim sponsorluğu için Nef ile sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar, 5 yılı opsiyonlu olmak üzere 10 yıllık yapılan bu anlaşmadan sezonluk ortalaması 72 milyon 500 bin TL + KDV olacak şekilde toplam 725 milyon TL’lik gelir sağlayacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısına Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur katıldı.

“GALATASARAY, TARİHİNİN EN BÜYÜK İKİ SPONSORLUK ANLAŞMASINI HAYATA GEÇİRİYOR”

Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas, toplantıda yaptığı konuşmada, anlaşmanın sarı-kırmızılılara fayda getirmesi temennisinde bulundu.

Kendisi için çok özel bir gün olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Elmas, şunları ifade etti:

“Seçim döneminde üyelerimize ve taraftarlarımıza bazı sözler vermiştik. Bu sözlerimizi büyük bir özenle tek tek yerine getirmek için çabalıyoruz ve bunların birçoğunda da başarılıyız. Verdiğimiz sözlerden bir tanesi de yenilenmekte olan stat isim hakkıyla ilgili sözleşmemizle ilgiliydi. Bu süreçte bir ön sözleşme imzalamıştık yabancı bir kuruluşla. Bu sözleşmenin detay çalışmalarında hem ödeme koşulları hem mali yükümlülüklerin diğer tarafın istediği, bizim şartlarımıza uygun olmadığını gördükten sonra Galatasaray’la birlikte olmayı arzu eden başka firmalarla da görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler sırasında Erden Timur ve markası hem Galatasaray’ın içine en çok sinen hem en büyük katkıyı yapacak teklifi sundu. Benim için bu birlikteliğin başka bir özelliği de var. Sponsorluk anlaşması, Türk şirketiyle yapılması dolayısıyla Türk Parasını Koruma Kanunu’nun 32. sayılı karar uyarınca sponsorluk bedelini Türk Lirası üzerinden belirledik. Buna göre ikinci 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere 10 sezon için ve sezonluk ortalaması 72 milyon 500 bin TL + KDV olacak şekilde toplam 725 milyon TL’lik bir anlaşmaya imza atıyoruz. Bu anlaşma ve forma sponsorluğunda yeni yaptığımız anlaşmayla beraber Galatasaray tarihinin en büyük iki sponsorluk anlaşmasını hayata geçiriyor olacağız. Umarım Galatasaray’a ve geleceğine çok büyük faydalar getirir. Bir önceki stadyum sponsorumuzun Galatasaray’a verdiği bedelin senelik 30 milyon TL + KDV olduğunu da tekrar size hatırlatmak isterim. Böylece Türk spor tarihinin en yüksek bedelli stadyum isim sponsorluğunu hayata geçirmiş olduk. Bu anlaşmanın 5+5 yıl ve artan rakamlarla bize nakit gelecek. Bu anlaşmanın başka bir özelliği de var. Bu sefer stat isim hakkından kulübümüz ve amatör şubelerimize de bir pay gidecek. Bu anlamda çok önemli. Nakit akış planını SPK’ya tabii olduğumuz için burada paylaşmıyorum ama her senenin bedeli anlaştığımız ödeme takvimi üzerinden Galatasaray Spor Kulübü’ne ve Sportif A.Ş’ye gelecek.”

