Galatasaray'dan sponsorluk anlaşması

Galatasaray Futbol Takımı forma kol sponsorluğu için Tunç Holding ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. İmza töreninde konuşan Galatasaray Başkan Yardımcısı Cemal Özgörkey, “Omuz omuza şampiyonluğa yürüyeceğiz” dedi

Galatasaray Kulübü ile Tunç Holding arasında, futbol A takımı kol sponsorluğunu içeren yeni sponsorluk anlaşması imzalandı.

Nef Stadı'ndaki sponsorluk törenine, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Cemal Özgörkey ve Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan katıldı.

Tunç Holding ile yapılan anlaşma kapsamında, Galatasaray futbol A takımı formalarının kollarında bir sezon boyunca bu firmanın ismi yer alacak.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Cemal Özgörkey, bu anlaşmanın iki tarafa da katma değer sağlayacağına inandığını belirterek, "Galatasaray'ın ne kadar önemli bir marka olduğu hepimizin malumu. Gerek ekonomik büyüklüğü ve gerekse tarihi, kültürel hazinesiyle Galatasaray bu toprakların en değerli kurumlarından bir tanesidir. Galatasaray'ın geldiği noktada her daim çözüm ortaklarının ve sponsorların değerli destekleri bugüne kadar olmuştur." dedi.

Yakın zamanda açıklanan bir anketin kendileri için çok çarpıcı bir veri oluşturduğuna dikkati çeken Özgörkey, şöyle devam etti:

"Galatasaray'ın ülke çapında taraftar sayısındaki üstünlüğü artık hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak kadar açık ve çarpıcı bir biçimde ortaya çıkmıştır. 81 ilin 61'inde birincilik şeklinde ifade edilen bu durum, elbette ki hepimiz için bir gurur kaynağı olmuştur. Bu aynı zamanda her sponsoru mutlu edecek bir potansiyelin de ifadesidir. Galatasaray'ın sponsoru olmak ülke çapında bir ilgi ve sempati kazanmak anlamına da gelmektedir. Yönetimimiz bu tip anlaşmalara sadece gelir getirici olarak bakmamaktadır. Büyüyen ekonomimizle sponsorlarımıza Galatasaray markasının gücüyle yeni kapılar açmayı hedeflemekteyiz."

Sponsor firma Tunç Holding'in enerji ve akaryakıt olmak üzere içinde olduğu sektörlerde önemli bir marka olduğuna dikkati çeken Özgörkey, firmanın geçen haftalarda amatör branşlar olmak üzere önemli anlaşmalarla kulübe her zaman destek verdiğini vurgulayarak, "Futbol takımımızın kol sponsorluğu anlaşmasını Tunç Holding ile yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tüm kalbimle inanıyorum ki yeni sezonda omuz omuza yürüyeceğimiz bu yolun sonu şampiyonluk olacaktır." diye konuştu.