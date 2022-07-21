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Galatasaray'dan Nadiem Amiri hamlesi

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Orta sahaya iki takviye daha yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine gelen son isim Nadiem Amiri oldu

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Galatasaray'dan Nadiem Amiri hamlesi

Galatasaray, FlorianGrillitsch ile pazarlıklarını sürdürüyor. Yönetim, Avusturyalı futbolcu ile birçok konuda anlaşma sağlamıştı.

Ancak Grillitsch'in imza parasını yükseltmesinin ardından görüşmelerde pürüz çıktı. 26 yaşındaki futbolcunun indirime gitmesi durumunda, transferin birkaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor.

Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer isimse Bayer Leverkusen'de forma giyen Nadiem Amiri. Sarı kırmızılılar, Alman ekibine 25 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

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