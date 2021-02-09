Galatasaray'dan imza şov

Galatasaray’da yeni transferler GedsonFernandes, DeAndreYedlin, Henry Onyekuru ve Mustafa Muhammed için imza töreni düzenlendi

Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen imza törenine, yeni transferler GedsonFernandes, DeAndreYedlin, Henry Onyekuru, Mustafa Muhamed’in yanı sıra; başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal da katıldı. Toplantıda yeni transfer Halil Dervişoğlu ise yer almadı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, “Allah utandırmasın, nokta transferler, fırsat transferleri. Limitler içinde kalmaya çok büyük hassasiyet göstererek çifte sözleşme yapmadan net yaptığımız transferlerdir. Öncelikle bu transferlerimize tek tek teşekkür ediyorum. Bütün oyunculara bizleri seçtikleri için teşekkür ediyorum. Futbolcu köle değildir. Yüksek fiyatlar vererek alabileceğiz insanlar değil bunlar. Herkes karakter sahibidir. Bu yüksek karakterlere çok teşekkür ediyorum. Galatasaray’ı seçtiler, bu çok önemli. Dünyanın en büyük camialarından biri olan Galatasaray’ı seçtikleri için tek tek teşekkür ediyorum, Allah utandırmasın. Türkiye’de mücadele eden herkes çalışır mevcut durumu en iyi hale getirmek için uğraşıyor, bu Galatasaray’a özel bir şey değil. Manavdan alır gibi şunu al, şunu sat. Arkadaşlar ihtiyaçlar sınırsızdır. Yok öyle bir dünya. Ben her istediğimi alırsam diğer takımlara bir şey kalmaz. Bu anlamda bu yüzden cennet vardır. Tabii ki çok istiyoruz. Bugün mesela baskette istediğimiz gibi transfer yapabiliyoruz ama futbolda yapamıyorsun. Sınırlamalarınız var. Bu sınırlamalarız sadece TFF, UEFA, FIFA değil bağımsız denetim kuruluşları var. Ali’yi alayım, 20 milyona satayım, yok öyle bir şey. Bizim kadromuzdaki bütün futbolcular çok değerli. Yeter ki dürüstçe, mertçe, açıklıkla; altını çiziyorum şeffaflıkla mücadele edilsin. Öyle lafla şeffaflık olmaz. Biz buna sonuna kadar riayet ediyoruz. Cevaplamayacağımız hiçbir sorumuz yok.” diye konuştu.

Başkan Cengiz ayrıca, hayatını kaybeden Ahmet Keskinkılıç için ise “Hocamıza, ailesine Galatasaray camiasına başsağlığı diliyorum. Unutulmaz bir isim, Allah rahmet eylesin.” dedi.

