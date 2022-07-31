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Galatasaray'dan Fiorentina'ya geçit yok

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Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi son hazırlık maçında Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti

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Galatasaray'dan Fiorentina'ya geçit yok

Stat: Untersberg Arena

Hakemler: Andreas Heiss, Stefan Gamper, Philip Shilzner (Avusturya)

Fiorentina: Terracciano, Benassi (Dk. 73 Dos Santos), Quarta, De Paulo, Biraghi, Amrabat (Dk. 73 Mandragora), Maleh (Dk. 73 Duncan), Gonzalez, Sottil, Bonaventura (Dk. 90 Kouame), Cabral (Dk. 73 Jovic)

Galatasaray: Muslera, Dubois (Dk. 20 Elabdellaoui), Nelsson (Dk. 78 Metehan Baltacı), Aldülkerim Bardakcı (Dk. 64 Luyindama), Van Aanholt (Dk. 78 Kazımcan Karataş), Oliveira (Dk. 63 Taylan Antalyalı), Berkan Kutlu (Dk. 78 Hamza Akman), Yunus Akgün (Dk. 63 Oğulcan Çağlayan), Emre Akbaba (Dk. 62 Emre Kılınç), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 62 Barış Alper Yılmaz), Seferovic (Dk. 63 Gomis)

Goller: Dk. 6 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 42 Emre Akbaba (Galatasaray), Dk. 72 Sottil (Fiorentina)

 

Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi son hazırlık maçında İtalya'nın Fiorentina takımıyla karşı karşıya geldi.

Untersberg Arena'da oynanan maçı sarı kırmızılılar, 2-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 42. dakikada Emre Akbaba kaydetti.

Fiorentina'nın tek golü ise 72. dakikada Riccardo Sottil'den geldi.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi yaptığı 7. hazırlık maçında 3. galibiyetini aldı.

Fiorentina karşılaşması öncesinde 6 maça çıkan Galatasaray, ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşamıştı.

Dubois sakatlandı

Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois, sakatlanarak oyundan çıktı.

Müsabakanın 19. dakikasında sağ arka alt adalesinde ağrı hisseden Fransız futbolcu, değişiklik isteyerek kenara geldi. 27 yaşındaki sağ bek, yerini Omar Elabdellaoui'ye bıraktı.

Leo Dubois'nın durumu İstanbul'da çekilecek MR sonucunda netlik kazanacak.

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