Galatasaray'dan arka arkaya transfer bombaları

Galatasaray, Arsenal'li Lucas Torreira’yı 4 yıllığına renklerine bağlarken, Napoli'de forma giyen Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile de anlaşmaya vardı

Galatasaray'da orta sahaya aranan isim, Arsenal'de bulundu. Sarı kırmızılılar, Lucas Torreira’yı 4 yıllığına renklerine bağladı. 26 yaşındaki futbolcu, İtalya'da resmi sözleşmeye imza attı. Galatasaray, Torreira için İngiliz ekibine 6 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Uruguaylı futbolcu ise yıllık 2 milyon 600 bin avro maaş alacak.

MERTENS DE GALATASARAY'DA Sarı-kırmızılılar transferde hız kesmiyor. Lucas Torreira'nın ardından Dries Mertens de Galatasaray forması giyecek. Galatasaray'ın 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığı Belçikalı futbolcunun bu akşam İstanbul'a geleceği öğrenildi. 35 yaşındaki futbolcu, bonuslarla birlikte yıllık 3 milyon 200 bin avro maaş alacak. Dries Mertens, 9 sezon Napoli forması giydikten sonra geçtiğimiz sezon sonu serbest kalmıştı.