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Galatasaray'dan arka arkaya transfer bombaları

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Galatasaray, Arsenal'li Lucas Torreira’yı 4 yıllığına renklerine bağlarken, Napoli'de forma giyen Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile de anlaşmaya vardı

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Galatasaray'dan arka arkaya transfer bombaları

Galatasaray'da orta sahaya aranan isim, Arsenal'de bulundu.

Sarı kırmızılılar, Lucas Torreira’yı 4 yıllığına renklerine bağladı.

26 yaşındaki futbolcu, İtalya'da resmi sözleşmeye imza attı.

Galatasaray, Torreira için İngiliz ekibine 6 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Uruguaylı futbolcu ise yıllık 2 milyon 600 bin avro maaş alacak.
MERTENS DE GALATASARAY'DA

Sarı-kırmızılılar transferde hız kesmiyor. Lucas Torreira'nın ardından Dries Mertens de Galatasaray forması giyecek.

Galatasaray'ın 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığı Belçikalı futbolcunun bu akşam İstanbul'a geleceği öğrenildi.

35 yaşındaki futbolcu, bonuslarla birlikte yıllık 3 milyon 200 bin avro maaş alacak.

Dries Mertens, 9 sezon Napoli forması giydikten sonra geçtiğimiz sezon sonu serbest kalmıştı.

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