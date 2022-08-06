Galatasaray'dan arka arkaya transfer bombaları

Galatasaray'da orta sahaya aranan isim, Arsenal'de bulundu.
Sarı kırmızılılar, Lucas Torreira’yı 4 yıllığına renklerine bağladı.
26 yaşındaki futbolcu, İtalya'da resmi sözleşmeye imza attı.
Galatasaray, Torreira için İngiliz ekibine 6 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
Uruguaylı futbolcu ise yıllık 2 milyon 600 bin avro maaş alacak.
MERTENS DE GALATASARAY'DA
Sarı-kırmızılılar transferde hız kesmiyor. Lucas Torreira'nın ardından Dries Mertens de Galatasaray forması giyecek.
Galatasaray'ın 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığı Belçikalı futbolcunun bu akşam İstanbul'a geleceği öğrenildi.
35 yaşındaki futbolcu, bonuslarla birlikte yıllık 3 milyon 200 bin avro maaş alacak.
Dries Mertens, 9 sezon Napoli forması giydikten sonra geçtiğimiz sezon sonu serbest kalmıştı.