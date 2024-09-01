Galatasaray'dan Adana Demirspor'a beş kardeş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 yenerek 3'te 3 yaptı. 3 penaltı kararının verildiği maçta iki takım 1'er penaltıyı gole çeviremedi. Adana ekibi mücadeleyi 10 kişi tamamladı

Yeni Adana Stadı'nda oynanan Adana Demirspor - Galatasaray maçı 6 gol, 3 penaltı ve 1 kırmızı karta sahne oldu. Müsabakayı 5-1 kazanan konuk Galatasaray, milli ara öncesi moral depoladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında hafta içinde İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşan ve rakibine yenilerek organizasyona veda eden Galatasaray, maça hızlı başladı.

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun 9. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

18. dakikada Semih Güler'in kendi kalesine attığı golle sarı-kırmızlı ekip, farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Barış Alper Yılmaz, 31. dakikada skoru 3-0 yaptı.

Galatasaray, Dries Mertens ile 37'de farkı 4'e yükseltti: 0-4

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı, kafa golüyle 60. dakikada fileleri havalandırarak skoru 5-0 yaptı,

Adana Demirspor, VAR incelemesi sonrası 65. dakikada penaltı kazandı. 66. dakikada penaltıyı kullanan Yusuf Sarı, atışta Muslera'yı geçemedi.

Ev sahibi Adana Demirspor, 78. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Bu kez atış için topun başına gelen Andreaw Gravillon, hata yapmadı ve skoru 5-1 yaptı.

90. dakikada bu kez Galatasaray, penaltı kazanırken Adana Demirspor'dan Tolga Kalender VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü.

Penaltıyı kullanan Batshuayi, Adana Demirspor'un genç kalecisi Deniz Eren Dönmezer'i geçemedi.

Mücadele Galatasaray'ın 5-1'lik üstünlüğüyle bitti.

3'te 3 yapan sarı-kırmızlı ekip, puanını 9'a çıkardı ve milli maç arasına moral depolayarak gitti. Sarı-kırmızlı ekibin sezonun 3. haftasındaki Gaziantep FK maçı ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynanan karşılaşma nedeniyle ertelenmişti.

Adana Demirspor'un henüz galibiyeti yok

Bu sezon transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Adana Demirspor. bu haftadan da galibiyet çıkaramadı. Bu sezon 3. yenilgisini alan Adana Demirspor, 1 puanda kaldı.