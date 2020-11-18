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Galatasaray'da zorunlu değişiklik

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yedek oyuncularına “hazır olun” mesajı verdi. Tecrübeli teknik adamın Hes Kablo Kayserispor maçında farklı bir kadro ile sahaya çıkması bekleniyor

Galatasaray'da zorunlu değişiklik
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, eksiklere çözüm arıyor. Arda, Babel ve Omar ile birlikte 2 futbolcunun test sonucunun daha pozitif çıkması Terim’i sıkıntıya soktu.
Sarı kırmızılılarda Luyindama ve Falcao’nun sakatlıkları ile birlikte ideal kadroda değişikliğe gidilecek.
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Hes Kablo Kayserispor mücadelesi öncesinde yedek futbolcularına “hazır olun” mesajı gönderdi.
Deneyimli çalıştırıcının Pazartesi gününe hazırlayacağı ilk isim Emre Akbaba. Son 3 karşılaşmada son dakikalarda oyuna giren Emre, oyun kurucu görevini üstlenecek. 
Kalede ise bu hafta Fatih Öztürk olacak. Tecrübeli file bekçisi, 2-1'lik Aytemiz Alanyaspor mağlubiyeti sonrasında ilk kez süre alacak.
OmarElabdelloui’ninkoronavirüs testinin pozitif çıkması, Linnes’in ise sakatlığının devam etmesi sağ bekte de değişikliği gündeme getirdi.
Linnes’e yapılacak son kontrollere göre Şener Özbayraklı, bu sezon ligde ilk kez forma giyebilir.
Falcao ve Babel’in yokluğunda ise forvetteki tek alternatif MbayeDiagne. Bu sezon Süper Lig’de oynadığı 7 maçta fileleri havalandıramayan Senegalli oyuncu, Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde gol özlemini bitirmek istiyor.
Fatih Terim’in Oğulcan ve Kerem’e de bu hafta süre verebileceği gelen haberler arasında.
 
 
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