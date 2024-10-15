Galatasaray'da Ziyech sevinci

Galatasaray'da HakimZiyech, uzun bir aranın ardından formasına kavuşuyor. Sakatlığını tamamen atlatan Faslı futbolcu, Antalya deplasmanında görev alabilecek

Galatasaray'da, Hakim Ziyech sevinci yaşanıyor. Sakatlığını tamamen atlatan tecrübeli futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'tan görev bekliyor.

Fas milli takımının Lesotho ile oynadığı maçta sakatlanan Ziyech, 1 ay sahalardan uzak kalmıştı. 31 yaşındaki oyuncu son olarak, Şampiyonlar Ligi playoff turunda YoungBoys maçında forma giydi. Bir süredir takımla çalışmalarını sürdüren Faslı futbolcu, Antalyaspor mücadelesinde kadroda olacak.

HakimZiyech'in bu mücadeleye 11'de başlayıp başlamayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Teknik direktör Okan Buruk'un, milli takımlardan dönen oyuncuların durumuna göre kararını vereceği öğrenildi. Ziyech'in kendisini hazır hissettiği ve maça 11'de başlamak için istekli olduğu gelen haberler arasında.

Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren Hakim Ziyech, toplam 27 resmi maçta görev yaptı. Bu süreçte 8 kez fileleri sarsan tecrübeli oyuncu, 4 de asist yaptı. Bu sezon ise sarı kırmızılı formayla 4 kez sahaya çıkan Faslı futbolcu, henüz skor katkısı veremedi.

