Galatasaray'da yüzler gülüyor

Galatasaray'da sezonun ilk maçında alınan galibiyet, yeni transferlerin uyumu ve Torreira ile Mertens'in takıma katılması camiayı sevindirdi

Galatasaray lige iyi başladı. Antalya deplasmanında son dakika golüyle kazanan sarı kırmızılılar, sezonu galibiyetle açtı.

Geçen sezonu 13'üncü sırada bitiren ve hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, kötü geçen senenin izlerini de siliyor.

8 futbolcuyla kadrosunu güçlendiren sarı kırmızılı ekipte yeni transferlerin verdiği katkı teknik heyeti sevindiriyor.

Hazırlık dönemindeki performansıyla teknik direktör Okan Buruk'un beğenisini kazanan Haris Seferovic, SergioOliveira ve Abdülkerim Bardakçı, Fraport Tav Antalyaspor karşılaşmasına 11'de başladı.

İkinci yarıda oyuna giren Midtsjö ise ilk maçında asist yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Teknik direktör Okan Buruk, yeni transferler Mertens ve Torreira'nın fiziksel durumlarını da yakından takip ediyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, hazır olmaları halinde iki yıldız futbolcuyu da Cumartesi oynanacak BitexenGiresunspor maçının kadrosuna dahil edecek.

