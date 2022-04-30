Galatasaray'da yeni seçim tarihi 4 Haziran

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, olağanüstü seçimli genel kurulun 4 Haziran'da, çoğunluk sağlanamaması durumunda 11 Haziran'da yapılması için karar alacaklarını söyledi. Elmas, "Basa basa söylüyorum; bu seçim olacak" dedi

Sarı-kırmızılı kulüpte bugün yapılması gereken olağanüstü seçimli genel kurulun mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından üyelerin sert eleştirilerine maruz kalan başkan Elmas, Nef Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Basa basa söylüyorum; bu seçim olacak"

Elmas, dün yaptığı basın toplantısında seçime gideceklerini söylemesine rağmen farklı bir algı oluştuğunu belirterek, "Maalesef dün yaptığım basın toplantısının üzerine tekrar bir basın toplantısı yapma zarureti hasıl oldu. Yaptığım açıklamalarda anlatmak istediklerimin tam tersi bir algı oluşturulmaya çalıştırılırken, o algı belirli kişiler tarafından da körüklendi. 26 Mart tarihinde gerçekleşen olağan genel kurulumuzun sonrasında ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, geçmişte yapılan örneklerin haricinde Galatasaray'In önünü açmak ve seçim yapmak üzere üzerimize düşen her şeyi yaptık. Bunu anlamamakta ısrar eden, kendi Galatasaray içi siyaseti için kullanmak isteyenlere tekrar üstüne basa basa söylüyorum; bu seçim olacak. Anlamıyorlar, tekrar söylüyorum. Bu seçim olacak." diye konuştu.

"Pazartesi günü 4-11 Haziran olarak karar alıp yürürlüğe sokacağız"

İdari ibrasızlıkla sonuçlanan olağan genel kurulun ardından en erken tarihe seçim kararı aldıklarını anlatan Elmas, şu ifadeleri kullandı:

"Bir takım davalar oldu. Bütün savunmaları adaylarla beraber yaptık. Bütün bu süreçte bir kez daha 'bu seçim olmayacak' diye bir şey ağzımdan çıkmadığı gibi her seferinde bu seçimin olacağını ve Galatasaray'ın iradesinin gereğinin yapılacağını söyledik. Tüm hukuki girişimlerde herkesin bilgisi dahilinde hareket ettik. Dün sabah elimize bugün yapılması gereken seçimimizin iptal olduğuna dair mahkeme kararı ulaştı. Bu karardan sonra adaylarımızı ve divan başkanımızı davet ettik, bir istişare yaptık. Onlar bize 21-28 Mayıs tarihini istediklerini söyledi. Bu tarihin tüzüğümüze göre yürürlüğe girebilmesi için en geç salı gününe kadar yönetim kurulu kararının alınması gerekiyordu. Bu kadar önemli bir konuda çok kısa bir süre istişare etmek üzere izin istedim. Bu arada da seçimin bugün yapılabilmesi adına ilgili mahkemeye başvuruda bulunarak tedbir kararının kalkmasını istedik. Yapmış olduğumuz başvurunun reddi kararı bize 15.46'da ulaştı. Seçim yapılacak ama tarihi ile ilgili birçok şeyi doğrulamamız gerekiyordu. İstişare etmek için Galatasaray Başkanı ve Yönetim Kurulunun kısa bir süre istemesi çok doğaldır. Önümüzde 2 tane tarih bulunuyor. Biri adayların istediği ve divan kurulunda tavsiye kararı alınan 21-28 Mayıs. Bir diğeri de üyelerimizin de imza topladığı, 4-11 Haziran tarihleri. Bu iki tarih arasında bir karar vermemiz gerekiyordu. Pazartesi günü 4-11 Haziran olarak karar alıp yürürlüğe sokacağız. Galatasaray'da seçim olacak. Başkalarının yaptığı gibi genel kurul iradesine rağmen bu koltuklarda oturmayacağız."

"Olağanüstü divan kuruluyla ilgili endişelerimiz gerçekleşti"

Burak Elmas, bugün yapılan olağanüstü divan kurulu toplantısında yapılan konuşmalara müdahale etmeyen divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'a teessüflerini ilettiğini söyledi.

Olağanüstü divan kurulu toplantısıyla ilgili tüm endişelerinin gerçekleştiğini söyleyen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün Sayın Divan Kurulu Başkanımız, olağanüstü divan kurulu toplantısı kararı aldı. Biz henüz iptal başvurusunu yeni yapmıştık ama sonucu almamıştık. Divan kurulumuza göreve geldiğimiz ilk günden itibaren büyük bir saygı gösterdik. Görevimiz süresince bütün divan kurulu toplantılarına katıldık. Bu gelişmeler ışığında alınacak bir karardan sonra daha rahatlamış bir divan kurulunu organize etmek yerine divan kurulu başkanımızın böyle bir tercihte bulunmasına katılmadık. Nasıl onların istediği tarihte toplantı yapmak tüzüğün kendilerine tanıdığı bir haksa yönetim kurulu olarak bu toplantıyı doğru bulmamamız ve katılmamamız çok doğal bir hakkımızdır. Katılmamamız, toplantının kendisi gibi doğal değil, olağanüstü bir karardır. Sonuçta toplantıyla ilgili endişelerimiz gerçekleşti. Bu toplantıda bütün bu süreçte seçimi yapacağımızı defalarca belirtmemize rağmen yangın yapmak isteyen, geçmişte yaptıkları hareketleri unutarak hiçbir şey yokmuş gibi ve herhangi bir yüz kızarması olmadan çıkıp Galatasaray başkanına hakaret eden disiplinlik en az 4-5 konuşma oldu. Toplantıdan sonra Sayın Divan Kurulu Başkanımızı arayarak bu toplantıdaki konuşmalar, yapılan ithamlar, Galatasaray Başkanlık makamına yönelik çirkin söylemler ile ilgili herhangi bir müdahalede bulunmamasının bugüne kadar birlikte yürüttüğümüz hem kişisel saygı ve sevgi ilişkisi hem de başkan-divan kurulu başkanı ilişkisi çerçevesinde kendisine teessüflerimi belirttim."