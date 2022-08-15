Galatasaray'da transfer buluşması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, BitexenGiresunspor maçı sonrasında teknik direktör Okan Buruk ile bir araya geldi. Görüşmeden, transfer çalışmalarına hız verilmesi kararı çıktı

Galatasaray'da gündem transfer... Sarı-kırmızılı yönetim, BitexenGiresunspor maçının ardından eksik görülen pozisyonlar için düğmeye bastı.

Mağlubiyetin ardından Okan Buruk ile bir araya gelen Başkan Dursun Özbek, tecrübeli çalıştırıcıya destek verdi. Yapılan görüşmede, ihtiyaç duyulan transferler konusunda da fikir birliğine varıldı.

Bu doğrultuda stoper, santrfor ve kanat forvet bölgelerine takviye yapılması kararlaştırıldı.

HANCHE OLSEN, ANDREA BELOTTİ, SHAMAR NİCHOLSON...

Stoper transferinde ilk hedef, Gent forması giyen AndreasHancheOlsen. Belçika ekibinin, Norveçli futbolcu için 4 milyon avro talep ettiği öğrenildi.

Galatasaray yönetimi, bu transferi 3.5 milyon avroya bitirmek istediği ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların, Nelsson’un takımdaki geleceğinden bağımsız olarak 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katması bekleniyor.

Galatasaray santrforda ise AndreaBelotti’nin Türkiye'de oynamaya sıcak bakmaması nedeniyle alternatiflere yöneldi. Spartak Moskova forması giyen ShamarNicholson’ın, sarı-kırmızılıların listesinde olduğu kaydedildi.

Galatasaray yönetimin, son güne kadar fırsat transferi için şartları zorlayacağı da gelen haberler arasında.



