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Galatasaray'da "Torrent ile devam" kararı

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Galatasaray'da teknik direktör DomenecTorrent, sarı-kırmızılıların başında henüz galibiyetle tanışamadı. Yönetim, 5 maçta 2 puan alan İspanyol teknik adamla yola devam etme kararı aldı

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Galatasaray'da "Torrent ile devam" kararı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiriyor. 29 puanı olan sarı kırmızılılar, tehlikeli bölgenin 3 puan üzerinde yer alıyor.
Kötü gidişatın ardından göreve gelen DomenecTorrent de Galatasaray'a çare olmadı. Sarı-kırmızılılar, İspanyol teknik adamla çıktığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.
Bu süreçte kaybedilen 13 puan ise 59 yaşındaki teknik adamın geleceğinin sorgulanmasına neden oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, DomenecTorrent ile yola devam kararı aldı. Şu anda yaşanacak teknik adam değişikliğinin takıma daha olumsuz yansıyacağı görüşünün hakim olduğu belirtildi.
Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarının Torrent’in kaderi açısından önemli olduğu gelen haberler arasında.
 
 
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