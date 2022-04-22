Galatasaray'da seçime engel kalmadı

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Kulübü'nün bu ay yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulması kararını kaldırdı. Bu kararla sarı-kırmızılılar, 30 Nisan’da yeni başkanını seçecek

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, kulüp üyelerinden Fırat Develioğlu'nun açtığı, Galatasaray Kulübü Derneği genel kurulunun iptali istemli davanın kabulüne yönelik itirazları duruşma açarak değerlendirdi. Duruşmaya davacı ve davalı kulüp dernek avukatları katıldı.

Duruşmada, taraf avukatları beyanda bulundu. Davalı Galatasaray Kulübü Derneği avukatları, ihtiyati tedbir kararının kaldırılması ve davacı Fırat Develioğlu hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesini talep etti.

TEDBİR KARARI KALDIRILDI, SEÇİLME HAKKINA ENGEL OLAN HÜKMÜN İCRASI DURDURULDU

Beyanların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, ihtiyati tedbir kararına yapılan itirazı kısmen kabul ederek, 19 Nisan 2022 tarihli duruşmada verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına hükmetti.

Mahkeme, daha önce yatırılan 50 bin liralık teminat karşılığında, 26 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 27 Mart 2022 tarihinde alınan "ibra edilmeme" genel kurul kararının sonuçlarından biri olan, tüzüğün 59/2 maddesine göre aklanamayan kulüp başkanı, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçilme hakkına engel olan hükmün icrasının tedbiren durdurulmasına yönelik de karar aldı.

Davacı Fırat Develioğlu hakkında suç duyurusunda bulunulması talebiyle ilgili de mahkeme, talepte bulunan kişilerin ayrı suç duyurularında bulunabileceği hatırlatmasında bulundu.

Mahkemenin bu kararıyla, sarı-kırmızılı kulüp yönetiminin açıkladığı takvim doğrultusunda başkanlık seçimi 30 Nisan'da yapılacak.



