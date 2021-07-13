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Galatasaray'da rota Patrick van Aanholt

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Galatasaray, sol bek transferinde PatrickvanAanholt’a odaklandı. Sarı kırmızılılar, şu anda serbest statüde bulunan Hollandalı futbolcu ile imza parası için pazarlıklarını sürdürüyor

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Galatasaray'da rota Patrick van Aanholt
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı kırmızılılar, sol bek mevkisi için Hollandalı PatrickvanAanholt ile görüşmelerini sürdürüyor.
Boşta olan 30 yaşındaki futbolcu ile imza parası konusunda görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
Oyuncu ile yıllık ücret konusunda el sıkışan sarı kırmızılılar, imza parasında anlaşılması halinde transferi bitirmeyi planlıyor.
Sağ bekte hedef Rosier
Sağ beke de takviye yapmak isteyen Galatasaray, ValentinRosier ile ilgileniyor.
Beşiktaş’ın da kadrosuna katmak istediği Fransız oyuncunun bonservisi için sarı kırmızılıların 4 buçuk milyon avroya kadar çıktığı ifade edildi.
Galatasaray'ın, Sporting Lizbon ile bonservis konusunda anlaşması durumunda Rosier ile görüşmelere başlayacağı gelen haberler arasında.
GEDSON ADIM ADIM GALATASARAY'A
Diğer yandan Benifca’nın, JoaoMario'u kadrosuna katması; GedsonFernandes'in geliş ihtimalini arttırdı.
Portekiz ekibinin orta saha takviyesi ile 22 yaşındaki oyuncunun transferine izin verebileceği öğrenildi.
Benfica ve Galatasaray arasında yapılacak son görüşmenin ardından durumun netleşmesi bekleniyor.
 
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