Galatasaray'da Radamel Falcao şoku

Radamel Falcao, Galatasaray'ın Denizlispor maçı kamp kadrosunda yer almazken Mostafa Mohamed kadroya dahil edildi.

Galatasaray'ın Yukatel Denizlispor maçı kadrosu açıklandı.

Beşiktaş derbisinin ardından sakatlanan RadamelFalcao'nun arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Kolombiyalı yıldız, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılar yıldız golcü için "RadamelFalcao, sol üst arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle günü tedavi ile geçirdi. Oyuncumuzun yapılan tetkikleri sonucu bu bölgede orta derecede zorlanma tespit edildi." açıklamasını yaptı.

Bu sakatlık üzerine tedavisi süren Mostafa Mohamed kafileye dahil edildi. Mısırlı futbolcunun durumu, maç saatinde netlik kazanacak.

Emre Taşdemir ağrıları nedeniyle Denizlispor maçında yok.

Galatasaray’ın Denizlispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

FernandoMuslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, RyanBabel, Halil Dervişoğlu, Martin Linnes, RyanDonk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndreYedlin, ChristianLuyindama, MostafaMohamed, Okan Kocuk, MarceloSaracchi, MarcaoTeixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, GedsonFernandes, SofianeFeghouli.

Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 3, Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde yer alıyor.

