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Galatasaray'da MoussaDembele sesleri

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Galatasaray, MoussaDembele transferinde aşama kaydetti. Sarı-kırmızılılar, Fransız golcü için son detayları görüşüyor

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Galatasaray'da MoussaDembele sesleri
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Galatasaray, Franısz ekibi Olimpik Lyon ile sözleşmesi sona eren MoussaDembele için gün sayıyor...
Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki santrfor için önemli aşama kaydetti. Transferde son mali şartların konuşulduğu bilgisine ulaşıldı.
 
 
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