Galatasaray'da MoussaDembele sesleri

Galatasaray, MoussaDembele transferinde aşama kaydetti. Sarı-kırmızılılar, Fransız golcü için son detayları görüşüyor

Galatasaray, Franısz ekibi Olimpik Lyon ile sözleşmesi sona eren MoussaDembele için gün sayıyor...

Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki santrfor için önemli aşama kaydetti. Transferde son mali şartların konuşulduğu bilgisine ulaşıldı.



