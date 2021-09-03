Galatasaray'da Marcao takımla çalışmalara başladı

Sarı-kırmızılılarda, Giresunspor müsabakasında Kerem Aktürkoğlu ile saha içinde yaşadığı sert tartışma sonrası bir süredir takımdan ayrı olan Marcao da idmanlara başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve yüksek şiddetli koşular gerçekleştirildi. Antrenmanın devam eden bölümünde yediye yedi hedefsiz pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale maç yapıldı. İdman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Milli takım kamplarında bulunan FernandoMuslera, DeAndreYedlin, ChristianLuyindama, Victor Nelsson, Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, AlexandruCicaldau, SofianeFeghouli, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Halil Dervişoğlu ve MostafaMohamed antrenmanda yer almadı.

MarcaoTeixeira da antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Arda Turan'ın tedavisine ise devam edildi.

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına bugün saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

