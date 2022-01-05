Galatasaray'da Luyindama ile yollar ayrılıyor

Galatasaray ile ChristianLuyindama'nın yollarının ayrılması bekleniyor. Demokratik Kongolu oyuncu, Belçika ekibi Antwerp ile anlaşma aşamasına geldi. Galatasaray'da, GedsonFernandes ve Solbakken için de temaslar devam ediyor

Christian Luyindama'nın, Galatasaray macerası sona ermek üzere.

Transfere ödenek oluşturmak isteyen ve yabancı kontenjanını açmaya çalışan yönetim, 28 yaşındaki futbolcuyu gözden çıkardı.

Teknik heyetin de “gidebilir” raporu verdiği Luyindama, Belçika temsilcisi Antwerp ile görüşüyor.

Tarafların anlaşma noktasında oldukları ve Demokratik Kongolu oyuncunun satın alma opsiyonu ile kiralanacağı öğrenildi.

2018- 2019 sezonunun devre arasında 3 milyon avro karşılığında kiralık olarak Galatasaray'a gelen Luyindama'nın aynı yıl içinde 5 milyon avro daha ödenerek bonservisi alınmıştı.

Luyindama, milli takımında yaşadığı ağır sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Galatasaray'da 78 maça çıkan savunma oyuncusu; 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Sarı kırmızılılar, Luyindama’nın gidişi ile birlikte yerli stoper arayışına başlayacak.

Diğer yandan ön libero takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim geldi.

BeijingGuoan ile sözleşmesi biten FernandoLucas, sarı kırmızılıların transfer listesine girdi.



