Galatasaray da kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı deplasmanda 3-2 yenen Alanyaspor, Başakşehir'den sonra adını yarı finale yazdıran ikinci ekip oldu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali maçında Türk Telekom Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı.

Mücadeleyi 3-2 kazanan konuk Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir'den sonra Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline yükselen ikinci takım oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 30. ve 48. (P) dakikalarda Babacar ile 41'de Salih Uçan kaydetti.

Galatasaray'ın gollerini ise 83. dakikada Mustafa Muhammed ve 90+4'te takımla ilk maçına çıkan Gedson Fernandes attı.

Bu sonuçla Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etmiş oldu.

Karşılaşmanın önemli anları

24'üncü dakikada Davidson ceza sahasına girdi ve pasını ceza sahası içindeki Efecan Karaca'ya bıraktı. Efecan tek topla pasını Salih Uçan'a çıkartırken, bu oyuncunun vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

30'uncu dakikada kaleci Marafona'nın vurduğu uzun topun ardından Donk'un yere düşmesiyle Marcao ile bire bir kalan Babacar, rakibinden sıyrılarak düzgün bir vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu: 0-1.

34'üncü dakikada Babacar sol kanatta topla buluştu ve ceza sahasına girer girmez plase vuruş yaptı, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

41'inci dakikada Davidson topla hızlı çıktı ve ceza sahasına sokulan Salih Uçan'ı gördü. Topla buluşan Salih Uçan'ın sağ kanattan yerden ve sert vuruşunda top filelere gitti: 0-2.

İlk yarı deplasman ekibinin 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

47'nci dakikada Tayfur Bingöl, Efecan Karaca'nın pasıyla topla buluştu ve Marcao'nun müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

48'inci dakikada topun başına geçen Babacar, meşin yuvarlağı Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlara gönderdi: 0-3.

62'nci dakikada Kerem Aktürkoğlu, sağ kanatta rakiplerinden tek tek sıyrılarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol ayakla yaptığı vuruşu kaleci Marafona çeldi.

64'üncü dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahasına sarkan Mohamed'in yaptığı vuruş direkten döndü.

70'inci dakikada sağ kanattan Yedlin'in ceza sahasına yaptığı ortada Onyekuru'nun kafa vuruşunu önce Marafona çeldi, sonrasında top direğe çarparak oyun alanına döndü. Savunma oyun alanına dönen topu kornere yolladı.

74'üncü dakikada Yedlin sağ kanattan hızla ceza sahasına girdi, bu oyuncunun pasında Emre Kılınç'ın altı pas üzerinden vuruşu savunmadan sekerken, topu önünde bulan Onyekuru'nun vuruşunu ise Marafona kornere çeldi.

83'üncü dakikada Aytemiz Alanyaspor savunmasının hatasında topu kapan Gedson Fernandes vuruşunu yaptı, kaleci Marafona topu çeldi. Seken topa dokunan Mohamed, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.

85'inci dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan ortasında Mohamed'in kafa vuruşu Marafona'da kaldı.

90+4'üncü dakikada ceza sahasına gelen ortada Mohamed'in kafa vuruşu direkten döndü, seken topa sert vuran Fernandes, ağları sarstı: 2-3.