Galatasaray'da kadro şekilleniyor

Galatasaray, ligin ilk haftasında oynanacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu deplasmanda sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor

Galatasaray'da gözler, Fraport TAV Antalyaspor maçına çevrildi.

Teknik direktör Okan Buruk, sarı kırmızılı kulüpteki ilk resmi sınavından önce kadrosunu oluşturmaya çalışıyor.

Tecrübeli teknik adamı, orta saha kurgusunun düşündürdüğü ifade ediliyor.

Okan Buruk'un özellikle SergioOliveira'nın yanında sahaya süreceği oyuncu konusunda kararsız olduğu öğrenildi.

Yeni transferlerden FredrikMidtsjö'nün, teknik heyet tarafından hazır görülmesi halinde 11'de şans bulacağı belirtildi.

Norveçli futbolcunun hazır olmaması durumunda ise orta sahada Oliveira - Berkan ikilisinin forma giymesi bekleniyor.

Antalya deplasmanında ileri uçta Seferovic'in yer almasına, Gomis'in maça yedek başlamasına kesin gözle bakılıyor.

Galatasaray'ın, Fiorentina ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan LeoDubois'nın bu maçta görev almayacağı kaydedildi.



