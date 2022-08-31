Galatasaray'da ilk hedef Mauro Icardi

Galatasaray'da, yaz transfer döneminin son günlerinde hareketlilik yaşanacak. Bu süreçte MauroIcardi transferinin netleşmesi bekleniyor. Sarı kırmızılılar, bazı oyuncularla da yollarını ayıracak

Yaz transfer döneminde son günlere girilirken, Galatasaray'ı yoğun bir gündem bekliyor. Sarı kırmızılılar, Avrupa'da transfer döneminin sona ermesiyle harekete geçmeyi planlıyor.

Galatasaray'ın, forvet takviyesindeki ilk hedefi MauroIcardi.

Arjantinli futbolcu ile anlaşma sağlanamaması durumunda ise yönetim rotasını Spartak Moskovalı Shamar Nicholson'a çevirecek.

Sarı kırmızılı ekip, bu süreçte kadroda düşünülmeyen bazı oyuncularla da vedalaşmayı amaçlıyor.

Ömer Bayram'a Eyüpspor'dan, Taylan Antalyalı'ya ise Gaziantep Futbol Kulübü'nden resmi teklifler olduğu öğrenildi.

Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan'la da yolların ayrılması için oyuncuların menajerleriyle görüşmeler sürüyor.

Galatasaray yönetimi, Luyindama için Belçika'dan gelen teklifleri de değerlendiriyor.

Bu arada, sağ bekte Dubois ve SachaBoey'un yer alması nedeniyle Omar'la da yollar ayrılması gündemde.

1 yıllık sözleşmesi kalan Norveçli futbolcunun menajeri ile sözleşme feshi için görüşmelerin sürdüğü gelen haberler arasında.



