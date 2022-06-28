Galatasaray'da hedef Solbakken

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor Sarı kırmızılılar, Ola Solbakken için temaslarını sürüyor. Sağ bek takviyesinde de rota Onur Bulut'a çevrildi

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Sarı kırmızılılar, şu ana kadar Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı ve Eyüpspor’dan da kiralık olarak Kazımcan Karataş'ı kadrosuna kattı.

Galatasaray'da yeni hedefin, BodoGlimt forması giyen Ola Solbakken olduğu öğrenildi.

31 Aralık'ta sözleşmesi bitecek Norveçli futbolcunun transferi için yoğun çaba sarf ediliyor.

Geçen sezonda gündeme gelen Solbakken ile yapılan görüşmede tarafların anlaşma sağladığı belirtildi.

23 yaşındaki futbolcuyu Aralık ayında bedelsiz transfer etme şansı olan yönetim, Solbakken'i yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'ın, hücum oyuncusu için BodoGlimt’e 600 bin euro teklif ettiği kaydedildi.

Yönetim, Norveç ekibinin yanıtına göre teklifi biraz daha yükseltmeyi düşünüyor.

Kanat forvet ve forvet mevkilerinde oynayan Solbakken, 2021-2022 sezonunda oynadığı 21 maçta 8 gol ve 6 asist üretti.

Diğer yandan Galatasaray sağ bek transferinde Mert Müldür’den vazgeçti.

Sassuolo kulübünün milli futbolcu için 8 milyon euro istemesi nedeniyle alternatif isimler gündeme geldi.

Yönetim, Onur Bulut için önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlayacak.

YukatelKayserispor’un 28 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 3 milyon euro talep ettiği belirtilirken, Galatasaray'ın bu fiyatı düşürmeye çalışacağı kaydedildi.

Onur Bulut, geride kalan sezonda 34 maçta 1 gol ve 8 asistlik performansa imza attı.

