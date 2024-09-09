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Galatasaray'da hedef Nicola Zalewski

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Galatasaray'da eksik bölgelere yapılacak transferler için girişimler devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Roma'da forma giyen Polonyalı NicolaZalewski için görüşmelerini sürdürüyor

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Galatasaray'da hedef Nicola Zalewski
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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim, eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için temaslarını sürdürüyor.
Galatasaray, 13 Eylül'e kadar sol kanada ve orta sahaya takviye yapmak istiyor. Sarı kırmızılıların listesinde birçok futbolcu bulunuyor.
Galatasaray'da Victor Osimhen transferi sonrası teknik direktör Okan Buruk, formasyonu değiştirmeyi planlıyor.
Önümüzdeki maçlarda 3-5-2 taktiğini kullanmayı düşünen tecrübeli çalıştırıcı, yönetimden bir sol kanat bek alınmasını talep etti.
Bu isimlerin başında Roma forması giyen NicolaZalewski bulunuyor. Zalewski, sol kanatta ve sol bekte görev yapabiliyor. Polonyalı futbolcu, Okan Buruk'un istediği profile uygun olduğu için listenin ilk sıralarında yer alıyor.
22 yaşındaki oyuncu için Roma kulübüyle görüşen yönetim, olumlu yanıt aldı. Sarı kırmızılıların futbolcuyla da anlaşması durumunda transfer tamamlanacak.
Zalewski'nin, Roma ile 1 senelik sözleşmesi var. Bu nedenle Galatasaray, makul bir bonservis bedeliyle genç futbolcuyu renklerine bağlamayı hedefliyor.
Bonserviste anlaşma sağlanamazsa, Zalewski'nin kiralık olarak takıma katılması bekleniyor.
NicolaZalewski, bu sezon şimdiye dek 3 maçta Roma forması giydi. Polonya milli takımıyla da 2 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, bir kez gol sevinci yaşadı.
 
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