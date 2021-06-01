banner583
Kaymaklı’da çocuklar, futbol festivalinde eğlendi
Kaymaklı’da çocuklar, futbol festivalinde eğlendi
5 0
Değirmenlik Belediyesi çocukları sevindirdi
Değirmenlik Belediyesi çocukları sevindirdi
6 0
 
Kickboksta coşkulu yarışmalar
Kickboksta coşkulu yarışmalar
12 0
Kusursuz Bir Makyaj İçin Vazgeçilmez 18 Malzeme
Kusursuz Bir Makyaj İçin Vazgeçilmez 18 Malzeme
15 0
93 0
Soyerspor’dan farklı başlangıç: 93-25
Soyerspor’dan farklı başlangıç: 93-25
23 0
Yeni nesil BMW M4 Convertible
Yeni nesil BMW M4 Convertible
41 0
banner661
banner570

Galatasaray'da hedef Kaan Ayhan

banner476

Galatasaray yönetimi, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, milli futbolcu Kaan Ayhan’ı kiralamayı planlıyor

banner666
Galatasaray'da hedef Kaan Ayhan
Galatasaray, Kaan Ayhan’ı kadrosuna katmak istiyor. Yönetim, 19 Haziran’daki seçim öncesinde milli futbolcunun transferi için çaba sarf ediyor.
Kaan Ayhan, birçok bölgede görev yapmasından olmasından dolayı geçtiğimiz sezon da Fatih Terim’in listesinde yer alıyordu.
Sassuolo’da 19 maçta 785 dakika forma giyen Kaan için kiralama formülünün devrede olduğu belirtildi.
A Milli Takım’la kampta olan 26 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray’da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.
Sarı kırmızılı yönetim, önümüzdeki günlerde Kaan’ı 1 yıl kiralamak için İtalyan kulübüyle temas sağlayacak.
Galatasaray daha önce Kasımpaşa’dan Aytaç Kara ve Göztepe’den Alpaslan Öztürk ile prensip anlaşması sağlamıştı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.