Galatasaray'da hedef Kaan Ayhan

Galatasaray yönetimi, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, milli futbolcu Kaan Ayhan’ı kiralamayı planlıyor

Galatasaray, Kaan Ayhan’ı kadrosuna katmak istiyor. Yönetim, 19 Haziran’daki seçim öncesinde milli futbolcunun transferi için çaba sarf ediyor.

Kaan Ayhan, birçok bölgede görev yapmasından olmasından dolayı geçtiğimiz sezon da Fatih Terim’in listesinde yer alıyordu.

Sassuolo’da 19 maçta 785 dakika forma giyen Kaan için kiralama formülünün devrede olduğu belirtildi.

A Milli Takım’la kampta olan 26 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray’da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

Sarı kırmızılı yönetim, önümüzdeki günlerde Kaan’ı 1 yıl kiralamak için İtalyan kulübüyle temas sağlayacak.

Galatasaray daha önce Kasımpaşa’dan Aytaç Kara ve Göztepe’den Alpaslan Öztürk ile prensip anlaşması sağlamıştı.

