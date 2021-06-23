Galatasaray'da hedef Gedson Fernandes

Fatih Terim’in göreve gelmesi ile birlikte Galatasaray’da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Gedson Fernades’i yeniden kiralamak için girişimlere başladı

Yaklaşık 1 ay sonra Şampiyonlar Ligi ön eleme 2'inci turunda PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray, transferde elini çabuk tutmak istiyor.

Mazbatasını alan yeni yönetim, Fatih Terim’in isteği doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık oynayan Gedson Fernandes’i tekrar kiralamak için resmi girişimlere başladı.

Teknik direktör Fatih Terim’in ligin son maçlarında performansı ile dikkat çeken Portekizli futbolcunun transferini çok istediği belirtildi.

Gedson’un bonservisini elinde tutan Benfica’nın ise kiralama sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurmak istediği öğrenildi.

Portekiz ekibinin, 22 yaşındaki futbolcuyu gelen tekliflere göre bonservisi ile de satabileceği gelen haberler arasında.

Gedson Fernandes geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile ligde 17 maçta forma giyerken, 3 asiste imza attı.

Gedson, Türkiye’deki tek gol sevincini geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor maçında yaşamıştı.

