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Galatasaray'da gündem transfer

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Galatasaray’da gündemde transfer var. 19 Haziran’daki seçim öncesinde yönetim, kadroya takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor

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Galatasaray'da gündem transfer
Sarı kırmızılılarda ilk hedef ilk, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu ve Gedson’u yeniden kadroya kazandırmak.
Bonservisi Brentford’ta olan Halil için yapılan görüşmelerden henüz sonuç alınamadı. Yönetim, İngiliz kulübünün 10 milyon avro talebi karşısında beklemeye geçti.
Galatasaray yönetiminin, Halil’i satın alma opsiyonuyla 1 yıl daha kiralamak için görüşmelerini sürdüreceği ifade edildi.
Transferde bir diğer hedef ise Gedson Fernandes…
Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Portekizli futbolcu, son haftalardaki performansı ile beğeni toplamıştı. 22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’da devam etmek istese de teknik adam belirsizliği yüzünden henüz kararını vermedi.
Fatih Terim’in görevde olması durumunda Gedson Fernandes’in sarı kırmızılılarda oynamaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.
Galatasaray yönetimi daha önce Fatih Terim’in de çok istediği Kaan Ayhan için de girişimlerini sürdürüyor. Sassuolo’da forma şansı bulamayan milli futbolcunun kiralanmasının gündemde olduğu öğrenildi.
Bu arada , 11 Haziran’da satın alma opsiyonu bitecek olan Onyekuru’nun sözleşmesindeki maddenin kullanılmayacağı belirtildi
 
 
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