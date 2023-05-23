Galatasaray'da gündem Angel Di Maria

Galatasaray, sezon sonunda Juventus ile sözleşmesi bitecek olan AngelDi Maria'yı gündemine aldı

Juventus ile yolları ayırmaya hazırlanan AngelDi Maria için Galatasaray devrede. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızı rotasına aldı.

AngelDi Maria bu sezon Juventus formasıyla 37 maça çıktı. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.



