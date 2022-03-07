Galatasaray'da gözler Barcelona maçında

Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile oynanacak maça çevrildi. Teknik heyet, İttifak Holding Konyaspor mağlubiyetinin ardından futbolcuları zorlu mücadeleye hazırlamaya çalışıyor

Galatasaray, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile oynayacağı maça odaklandı.

Teknik direktör DomenecTorrent, İttifak Holding Konyaspor mağlubiyeti sonrası oyuncularını kritik mücadeleye hazırlıyor.

İspanyol çalıştırıcı, oyuncularına Barcelona maçının telafisi olmadığını söyledi. Torrent'in, takımıyla yaptığı toplantıda, "Barcelona, artıları olduğu kadar eksileri de olan bir takım" dedi.

Futbolcular da Konya deplasmanının ardından birlik olup, Avrupa Ligi'nde taraftarları mutlu etmek istediklerini ifade etti.

Torrent ve yardımcıları, Katalan devini analiz etmeyi sürdürüyor. Konya dönüşü Florya'ya kapanan teknik heyet, rakibin eksiklerinden yararlanacak taktikler üzerinde duruyor.

DERBİ İÇİN İLK ANTRENMAN İSPANYA'DA YAPILACAK

Diğer yandan Galatasaray, gelecek hafta pazartesi günü oynayacağı Beşiktaş derbisini de düşünüyor. Teknik heyet, sıkışık fikstürü de hesaba katarak Barcelona maçının ardından İspanya'da kalmayı planlıyor.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ilk çalışmasını İspanya'da yapacak. Cuma sabahı Barselona'daki antrenmanın ardından kafilenin akşam saatlerinde İstanbul'a dönmesi bekleniyor.



