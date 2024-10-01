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Galatasaray'da gözler Avrupa'da

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya ekibi RigasSkola ile karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk'un, bu mücadelede sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirlediği öğrenildi

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Galatasaray'da gözler Avrupa'da
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Galatasaray, gözünü Avrupa Ligi'ne çevirdi.
Sarı kırmızılılar, organizasyonun 2'nci haftasında RigasSkola'ya konuk olacak. Okan Buruk'un, Letonya deplasmanında şans vereceği 11'i büyük ölçüde belirlediği ifade edildi.
Galatasaray'da cezalı FernandoMuslera'nın yokluğunda kalede Günay Güvenç olacak.
Stoper hattında DavinsonSanchez ve Abdülkerim Bardakcı yer alacak. Sol bekte IsmailJakobs, sağda ise Kaan Ayhan görev yapacak.
Okan Buruk, orta sahanın merkezini Gabriel Sara - LucasTorreira ikilisine emanet edecek.
Hücum hattının kanatlarında ise Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın şans bulması bekleniyor.
Kasımpaşa maçında arka adalesinde sertleşme yaşayan Victor Osimhen'in durumuna maç saatinde karar verilecek. Nijeryalı futbolcunun riske edilmemesi halinde DriesMertensforvet arkasında yer alacak.
İleri uçta ise MauroIcardi forma giyecek.
 
 
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