banner913
banner932
Arıklı: “Meclis’in bugün açılması imkansız”
Arıklı: “Meclis’in bugün açılması imkansız”
24 0
Gazimağusa'da bazı köylere yarın 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek
Gazimağusa'da bazı köylere yarın 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek
414 0
 
Türkiye’de gözler Merkez Bankası para politikası kararlarına çevrildi
Türkiye’de gözler Merkez Bankası para politikası kararlarına çevrildi
17 0
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, denetimlerine devam ediyor
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, denetimlerine devam ediyor
17 0
"Süreç, Türkiye’nin telkiniyle başladı"
20 0
"Düne oranla bir adım ilerideyiz”
20 0
Kıbrıs için yeni dönem
Kıbrıs için yeni dönem
31 0
banner1032

Galatasaray'da gözler Antalyaspor maçında

banner1020

Galatasaray, ligin 9. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, bu maçta sahaya süreceği 11'i netleştirmeye çalışıyor

banner1045
Galatasaray'da gözler Antalyaspor maçında
banner971

Galatasaray'da, Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor. Sarı kırmızılıların, sahaya çıkacağı 11'i henüz netleşmedi.

 Galatasaray'da kaleyi FernandoMuslera koruyacak.

Stoper hattında yer alan DavinsonSanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson milli takımlarında yer aldı.

Teknik heyet, oyuncuların durumlarını kontrol ettikten sonra savunmanın ortasında görev vereceği 2 ismi belirleyecek. Sağ bekte Kaan Ayhan'ın, solda ise IsmailJakobs'un forma giymesi bekleniyor.

Okan Buruk, orta sahanın merkezini ise LucasTorreira ve Gabriel Sara'ya emanet edecek.

Kanatlarda hangi futbolcuların oynayacağı da henüz netleşmedi. Yunus Akgün, RolandSallai ve HakimZiyech alternatifler arasında bulunuyor. Bireysel idmanlarını sürdüren Barış Alper Yılmaz'ın da kadroda olup olmayacağı ise maç saatinde belli olacak.

Sakatlığını tamamen atlatan Victor Osimhen'in, Antalyaspor mücadelesine 11'de başlaması bekleniyor. Bu nedenle Nijeryalı futbolcu, MauroIcardi ile birlikte çift forvette yer alacak.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.