Galatasaray'da gözler Antalyaspor maçında

Galatasaray, ligin 9. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, bu maçta sahaya süreceği 11'i netleştirmeye çalışıyor

Galatasaray'da, Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor. Sarı kırmızılıların, sahaya çıkacağı 11'i henüz netleşmedi.

Galatasaray'da kaleyi FernandoMuslera koruyacak.

Stoper hattında yer alan DavinsonSanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson milli takımlarında yer aldı.

Teknik heyet, oyuncuların durumlarını kontrol ettikten sonra savunmanın ortasında görev vereceği 2 ismi belirleyecek. Sağ bekte Kaan Ayhan'ın, solda ise IsmailJakobs'un forma giymesi bekleniyor.

Okan Buruk, orta sahanın merkezini ise LucasTorreira ve Gabriel Sara'ya emanet edecek.

Kanatlarda hangi futbolcuların oynayacağı da henüz netleşmedi. Yunus Akgün, RolandSallai ve HakimZiyech alternatifler arasında bulunuyor. Bireysel idmanlarını sürdüren Barış Alper Yılmaz'ın da kadroda olup olmayacağı ise maç saatinde belli olacak.

Sakatlığını tamamen atlatan Victor Osimhen'in, Antalyaspor mücadelesine 11'de başlaması bekleniyor. Bu nedenle Nijeryalı futbolcu, MauroIcardi ile birlikte çift forvette yer alacak.