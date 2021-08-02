Galatasaray'da Falcao ve Feghouli’yle yollar ayrılacak

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, MHK Yaz Semineri'nin ardından sarı-kırmızılıların transfer gündemiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Elmas, "Falcao ve Feghouli ile görüştüm. İkisini de gelecek sezon kadroda düşünmüyoruz." dedi

Galatasaray Kıulübü Başkanı Burak Elmas, transfer konusunda açıklamalarda bulundu.

Elmas, Morutan transferi hakkında, "Girişimimiz olmayacak" diyerek Rumen futbolcuya kapıyı kapattı. Falcao ve Feghouli ile görüştüğünü açıklayan Elmas, "İkisini de gelecek sezon kadroda düşünmüyoruz. Kendilerine kulüp bulmalarını istedik." dedi.

Bütün kulüplerle kendisinin görüştüğünü vurgulayan başkan Burak Elmas, "Halil Dervişoğlu ve birkaç oyuncu daha var. Halil ile ilgili kulübün gelecek sezon kadrosuna karar vermesini bekliyoruz, tekrar görüşeceğiz" şeklinde konuştu.

"Pilot takım için Türkiye'de 2, yurt dışında 2 takımla görüşüyoruz"

"Biz 1 senelik değil, Galatasaray'ın 4-5 sene sonra tekrar hak ettiği yerlerde olabileceği bir sistemin çabasındayız" diyen başkan Elmas, "Transfer konusunda uzun vadeli kontratlar, belli yaşın altında genç oyuncular geliştirerek; Galatasaray'ın oyun sistemine katkıda bulunacak oyuncular seçmeye çalışıyoruz. İnce eleyipk sık dokumak gerekiyor. Birtakım önemli eksikleri giderdik. Burada ana hedef kuvvetli 11 kurarak, her sene kadroyu yüzde 30-40 değiştirmek değil, ileride transfer olan, performansı düşen oyuncularımızın yerine yetişecek oyuncular transfer etmek olacak. İlk 11'i sürekli değiştirirseniz sistemsel başarı da söz konusu olmaz. Ayrıca bunun dışında futbolda da bir sistem kurmak istiyoruz.

Bağımsız, profesyonel Galatasaray sistemi kurmak istiyoruz. Ciddi adımlarımız var, uygulama safhasına geçmek üzereyiz. Pilot takımla ilgili ise çalışmalarımız var. Türkiye'de 2, yurt dışında 2 kulüple görüşüyoruz. Bir tanesi bitmek üzere umarım 1-2 hafta içinde açıklarız. Aramızda kontratlar yapıyoruz ve doğru kontrol etmek istiyoruz. Geçmişte başarılı olamadık maalesef. Bu konu ciddi ilgi isteyen, performans istiyorsanız ciddi şekilde üzerine eğilmeniz gereken bir şey. Her şeyi planlayarak gidiyoruz" açıklamasında bulundu.

