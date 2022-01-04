Galatasaray'da eksikler can sıkıyor

Galatasaray'da, GZT Giresunspor maçı öncesinde eksikler can sıkıyor. Sarı kırmızılılar, cumartesi günü oynanacak karşılaşmada 12 futbolcusundan yararlanamayacak

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine sıkıntılı başlıyor.

Sarı kırmızılılarda, GZT Giresunspor maçı öncesinde eksik oyuncuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor.

Fatih Terim, zorlu mücadelede farklı sebeplerden dolayı 12 futbolcusundan faydalanamayacak.

Galatasaray'da sakatlıkları süren Muslera, Diagne ve Luyindama forma giyemeyecek.

Koronavirüs testleri pozitif çıkan Van Aanholt, Fatih Öztürk ve Alpaslan’ın izolasyon süreçleri devam ediyor.

Sarı kart cezalısı Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, GZT Giresunspor'a karşı görev yapamayacak.

Henüz hazır olmayan Arda Turan ve SachaBoey’in de maç kadrosunda olması beklenmiyor.

Mustafa Muhammed ve Feghouli ise Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarının kampında yer alıyor.

Eksik oyuncuların çokluğu nedeniyle Fatih Terim, alternatifler üzerinde duruyor.

Deneyimli çalıştırıcı, GZT Giresunspor mücadelesinde genç oyunculara forma vermeye hazırlanıyor.

Stoperde Nelsson’unpartnerinin 20 yaşındaki Işık Kaan Arslan olması bekleniyor.

Kaleyi İsmail Çipe korurken, ikinci kaleci olarak 17 yaşındaki Jankat Yılmaz şans bulacak.

