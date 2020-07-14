Galatasaray'da değişim başlıyor

Galatasaray’da, yeni sezon öncesinde değişim başlıyor. Teknik heyet ve yönetim, takımdan ayrılacak isimleri belirlemek için görüşecek

Şampiyonluk yarışının dışında kalan Galatasaray'da, önemli kararlar alınması bekleniyor.

8 haftadır kazanamayarak son 43 yılın en kötü sürecini geçiren sarı kırmızılılarda, yeni sezon öncesinde yapılanmanın startı veriliyor.

Teknik heyet ve yönetimin gerçekleştireceği görüşmede, takımda kalması ile gönderilmesi planlanan isimlerin netlik kazanacağı öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacağı için önümüzdeki sezon ekonomik açıdan daha zorlu bir süreç yaşayacak Galatasaray'da, maliyeti yüksek olan futbolcuların geleceği de masaya yatırılacak.

Yeni sezon yapılanmasında önümüzdeki sezon uygulanacak yabancı oyuncu kuralını göz önünde bulunduracak yönetimin, transferde yerli oyuncuya ağırlık vereceği belirtildi.

Emin Bayram’ın bulduğu şans ile birlikte yeni sezon öncesinde altyapı potansiyelini de kullanmak isteyen sarı kırmızılıların, gelecek vaat eden bazı isimleri A takım kadrosuna yükseltileceği kaydedildi.