Galatasaray'da başkan adaylarından Fatih Terim'e destek

Galatasaray'da, olağan seçimli genel kurulu öncesinde başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk; diğer başkan adaylarına teknik direktör Fatih Terim'in görevine devam etmesi için çağrıda bulundu

Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından, "Seçimlerin Fatih Terim'in kontratının bitimi sonrasında yapılacak olması nedeniyle; transfer ve kamp sürecinin kayıpsız geçmesi için bütün başkan adaylarına, kim kazanırsa kazansın, Fatih Terim ile yola devam edeceklerinin ifade edileceği ortak bir deklarasyona imza atmaları yönünde çağrıda bulunuyorum" mesajını paylaştı.

Hamamcıoğlu'nun açıklamalarına adaylardan Metin Öztürk de sosyal medya hesabından destek verirken şunları kaydetti: "Diğer başkan adaylarının da Fatih Hocamızla ilgili, bizimle aynı sağduyuya sahip olduklarını öğrenmekten mutluluk duyuyoruz."

