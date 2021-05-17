banner583
Kraliçe II. Elizabeth paraları tek kitapta toplandı
Kraliçe II. Elizabeth paraları tek kitapta toplandı
37 0
16 0
 
Yangın helikopteri konuşlanıyor
Yangın helikopteri konuşlanıyor
27 0
Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu
Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu
17 0
Kermiya'da boş arazide çıkan yangın korkuttu
Kermiya'da boş arazide çıkan yangın korkuttu
36 0
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
58 0
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
272 0
banner661
banner570

Galatasaray'da başkan adaylarından Fatih Terim'e destek

banner476

Galatasaray'da, olağan seçimli genel kurulu öncesinde başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk; diğer başkan adaylarına teknik direktör Fatih Terim'in görevine devam etmesi için çağrıda bulundu

Galatasaray'da başkan adaylarından Fatih Terim'e destek

Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından, "Seçimlerin Fatih Terim'in kontratının bitimi sonrasında yapılacak olması nedeniyle; transfer ve kamp sürecinin kayıpsız geçmesi için bütün başkan adaylarına, kim kazanırsa kazansın, Fatih Terim ile yola devam edeceklerinin ifade edileceği ortak bir deklarasyona imza atmaları yönünde çağrıda bulunuyorum" mesajını paylaştı.
Hamamcıoğlu'nun açıklamalarına adaylardan Metin Öztürk de sosyal medya hesabından destek verirken şunları kaydetti: "Diğer başkan adaylarının da Fatih Hocamızla ilgili, bizimle aynı sağduyuya sahip olduklarını öğrenmekten mutluluk duyuyoruz." 
 

banner342
Etiketler; #Galatasaray #Fatih Terim
banner626
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.