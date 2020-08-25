Galatasaray'da ayrılıklar kapıda

Galatasaray’da transferler kadar, gönderilecek isimler için de çalışmalar devam ediyor

Yıllık ücretleri yüksek olan Babel, Belhanda ve maaşında 600 bin euro indirdim yapmasına karşın takımın yüksek maaşlı isimlerden olan Feghouli için gelen tekliflerin değerlendirileceği belirtildi.

Babel için Fulham, Belhanda için Al İttihad ve Feghouli için ise Olimpiyakos’un nabız yokladığı gelen haberler arasında.

Maaşı yüksek en az 2 oyuncu ile yollarını ayırmayı planlayan yönetim, kulüp kasasına nakit para girişi yapmayı hedefliyor.

Galatasaray transfer döneminde şu ana kadar sadece 1 milyon 430 bin euro bonservis bedeliyle Maicon’u Al Nassr’a sattı.