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Galatasaray'da ayrılık kapıda

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Galatasaray'da devre arasında takımdan ayrılacak futbolcular belli olmaya başladı. Sarı kırmızılılarda, Haris Seferovic ve Patrick van Aanholt ile vedalaşılması bekleniyor

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Galatasaray'da ayrılık kapıda
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen futbolcular belli olmaya başladı. Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen sarı kırmızılılar, as takımda şans bulamayan isimlerle vedalaşmayı planlıyor.
Galatasaray'ın, ara transfer döneminde ilk olarak Haris Seferovic ile yollarını ayırması bekleniyor.
Sezon başında Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan İsviçreli futbolcu, Galatasaray'ın forvet hattında üçüncü tercih konumunda bulunuyor.
Ligin ilk dört haftasında 11'de yer alan Seferovic, sonrasında as takımda yer bulamadı.
Sarı kırmızılı formayla sekiz lig maçında 378 dakika süre alan 30 yaşındaki forvet, son üç maçta forma giymedi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı iki maçta da fileleri havalandıran Seferovic, ligde ise gol sevinci yaşayamadı.
Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan bir diğer isimse Patrick van Aanholt...
Ligin ilk yedi haftasında 11'de yer alan Hollandalı futbolcu, iki asist katkısı verdi.
Son altı lig maçın dördünde kadroya alınmayan tecrübeli sol bek, yabancı sınırı nedeniyle gözden düştü.
Patrick van Aanholt'un da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında...
Teknik direktör Okan Buruk'un, ara transfer dönemine kadar savunmanın solunda Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş'tan yararlanması bekleniyor.
 
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