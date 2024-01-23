Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı 1 ay yok

Galatasaray, Trabzonspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı’nın sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini açıkladı. Bardakçı'nın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor

Galatasaray Kulübü, milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Sarı-kırmızlı ekipten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı’nın sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ı neticesinde sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." demildi.

29 yaşındaki milli savunmacının yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sarı kırmızılı formayla bu sezon 32 maça çıkan Abdülkerim Bardakcı, 5 gol kaydetti.



